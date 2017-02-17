C «Рубина» снят запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков.
Запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на «Рубин» в качестве обеспечительной меры решением палаты по разрешению споров от 23 декабря по делу о выплате задолженности по зарплате полузащитнику Руслану Камболову. В связи с исполнением «Рубином» решения палаты по разрешению споров запрет был снят.
Как сообщается на официальном сайте РФС, палата по разрешению споров удовлетворила повторное заявление ЦСКА о применении санкций в отношении «Томи» в связи с неисполнением решения палаты от 3 ноября. В связи с неисполнением решения палаты к томскому клубу применены санкции в виде штрафа.