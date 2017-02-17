Цвейба: в «Крыльях» помогли быстро адаптироваться, такое есть не во всех клубах

Полузащитник Сандро Цвейба поделился мыслями после подписания контракта с «Крыльями Советов».
«Я тренировался с „Крыльями“ несколько недель и хочу сказать, что здесь замечательный коллектив, отличная атмосфера. Ребята очень поддерживают друг друга в любой ситуации. Мне, к примеру, помогли быстро адаптироваться в новой команде. Поверьте, такое есть далеко не в каждом клубе.
«Крылья» – это новый вызов, новая ступень в моей спортивной карьере. РФПЛ – это серьёзно, и я настроен соответствующим образом», — цитирует Цвейбу официальный сайт самарской команды.
В «Крылья Советов» 23-летний Цвейба, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешёл свободным агентом. Цвейба находился с самарской командой на втором сборе в Белеке и принял участие во всех контрольных матчах. Сандро — сын известного футболиста Ахрика Цвейбы, выступавшего за сборные СССР, СНГ, Украины и России.