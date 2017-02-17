Зидан: у «ПСЖ» огромный потенциал, но победа в одном матче не приносит трофея

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о том, можно ли назвать «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов после победы этой команды над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала турнира.
«Очевидно, что „ПСЖ“ способен выиграть Лигу чемпионов. У этой команды огромный потенциал, и она входит в число фаворитов. Однако путь долгий и трудный, всем будет тяжело до самого конца. Один результат, пусть даже такой впечатляющий, не приносит победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Зидана beIN Sports.