А.Кержаков: хочу, чтобы, прочитав мою книгу, сказали, что она превзошла ожидания

34-летний нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, какой реакции ожидает после выхода своей автобиографии, которая получила название «Лучший».
«Самое главное, чтобы эта книга была интересна не только любителям футбола, но и людям, не вовлечённым в футбол. Там рассказываются мои жизненные переживания, о которых у футболистов рассказывать не принято. Я всегда был максималистом и хочу, чтобы, прочитав мою книгу, вы сказали, что она превзошла ваши ожидания. Это и будет тот максимум, который вы, как всегда, ожидаете от меня», — цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».
Автобиография Кержакова будет презентована 21 февраля в Санкт-Петербурге и 24 февраля в Москве. В Петербурге книгу представят в «Буквоеде», расположенном на Лиговском, 10, с 19:00 до 21:00 мск. Через три дня книга будет представлена в московском магазине «Читай-город», расположенном в ТЦ «Европейский», с 17:00 до 20:00 мск.