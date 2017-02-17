Ефремов: проведение Кубка ФНЛ зависит не от моего желания

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов ответил на вопрос о целесообразности проведения Кубка ФНЛ, который в этом году проходит на Кипре.
Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что организация Кубка ФНЛ находится на катастрофическом уровне и проводить такой турнир не стоит.
«Проведение Кубка ФНЛ зависит не от моего желания, это не моя прихоть. Это интерес руководителей клубов, главных тренеров команд. Давайте сначала обратимся к другим клубам и спросим их мнение.
Да, на стадионе, где играл „Зенит-2“, сейчас поле действительно в плохом состоянии, но оно точно не хуже поля, на котором вчера „Зенит“ играл в Андерлехте. Поле для меня стало неприятной неожиданностью, потому что в прошлом году оно было лучшим из всех. Организаторы объясняют это сложными погодными условиями: в Турции и на Кипре зима была достаточно проблематичная. Что касается других стадионов, на одном из них поле такое же хорошее, как было в прошлом году, на другом даже лучше прошлогоднего», — цитирует Ефремова ТАСС.