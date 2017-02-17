Иванович: в матче с «Андерлехтом» допустил ошибку, которую обычно делают дети

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что допустил детскую ошибку в ходе матча против «Андерлехта» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы. На 5-й минуте встречи форвард бельгийской команды Франк Ачеампонг выскочил из-за спины сербского футболиста и из убойной позиции расстрелял ворота Юрия Лодыгина.
«Игра началась кошмарно для меня. Очевидно, что я сделал ошибку. Такие ошибки делают дети, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял всё. Мы старались, но было сложно создавать моменты», — цитирует Ивановича B92.