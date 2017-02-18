Дибала: «Ювентус» разгромил «Палермо», но не играл хорошо

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от домашнего матча 25-го тура Серии А с «Палермо» (4:1).
«Я думаю, что мы сделали большой шаг вперёд, но мы не играли хорошо. В первой половине команда слишком много ошибалась, процент брака зашкаливал. Мы играли слишком просто и предсказуемо, такого быть не должно. С „Порту“ нужно будет играть по-другому, с другим отношением. Надо начинать думать о матче с португальским клубом и настраиваться на эту игру», — сказал Дибала в эфире Mediaset.