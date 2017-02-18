Муслин: при мне в сборной Сербии будут играть только сербы

Наставник сборной Сербии Славолюб Муслин, известный по работе с «Локомотивом», «Химками», «Краснодаром» и «Амкаром», сообщил, что не поддерживает идею натурализации зарубежных футболистов.
«Леонардо и Ле Таллек — хорошие футболисты, но моё мнение не изменилось: в сборной Сербии не должно быть иностранцев. Пока я тренирую сборную Сербии, за неё будут играть только сербы или люди, имеющие паспорт гражданина Сербии. А ещё те, у кого хотя бы один из родителей является гражданином Сербии», — цитирует Муслина Rtvbn.