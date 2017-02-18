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«Вулверхэмптон» – «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30

18 февраля 2017, суббота. 12:05. Футбол
18 февраля в Вулверхэмптоне, на стадионе «Молине», состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Челси». Встреча начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси».

Ранее друг с другом команды встречались 104 раза. 38 матчей завершились победой «Вулверхэмптона», 26 раз команды сыграли вничью, 40 раз сильнее оказались игроки «Челси».

Последняя встреча между этими командами состоялась в 2012 году и завершилась победой «Челси» со счётом 6:0.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вулверхэмптон Челси Анонс
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