«Вулверхэмптон» – «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30

18 февраля в Вулверхэмптоне, на стадионе «Молине», состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Челси». Встреча начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси».
Ранее друг с другом команды встречались 104 раза. 38 матчей завершились победой «Вулверхэмптона», 26 раз команды сыграли вничью, 40 раз сильнее оказались игроки «Челси».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2012 году и завершилась победой «Челси» со счётом 6:0.