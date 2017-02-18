Широков: готов ли я возобновить карьеру? Меня пока никто не приглашал

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков, ставший участником «Кубка легенд», прокомментировал возможность возобновления карьеры, а также рассказал о своей работе в профсоюзе футболистов. О завершении карьеры игрока 35-летний Широков объявил в июле прошлого года.
«Готов ли я возобновить карьеру? Меня пока никто не приглашал. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас в основном занимаюсь только профсоюзом. Чтобы его поднять, нужно очень много времени. Даже не год. На данный момент уже многое удалось, в скором времени презентуем новую программу, — поведал Широков, который также высказался о выступлении российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы.
«Смотрел первый матч „Ростова“, ростовчане великолепно играли. А „Зенит“ не смотрел. Но, вообще, петербуржцы всегда достаточно натужно играют с бельгийцами на выезде. Несмотря на то, что „Зенит“ проиграл, всё-таки задел у российских клубов в еврокубках есть. „Краснодар“ выиграл, „Ростов“. Два из трёх клубов точно должны пройти.
Трудно сказать, почему клубы так тяжело начинают играть после зимнего перерыва. У всех разные причины. Тем более на выезде всегда тяжелее играть. Как объяснить такую масштабную трансферная кампанию „Зенита“? Для усиления. Они же собираются играть на двух фронтах, до победного конца», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.