Энрике: критика на меня не влияет, иначе не продержался бы в «Барселоне» 3 года

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что не обращает внимания на критику в свой адрес в связи с разгромом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4). Специалист занимает пост в клубе с лета 2014 года.
«Критика никак на меня не влияет, в противном случае я бы не продержался на этом посту три года. К счастью, между клубом и СМИ есть большая дистанция. Я не слушаю того, что говорят и пишут СМИ. И не собираюсь делать этого на этой неделе тоже. Не подойду к телевизору или радио на расстояние ближе, чем 10 метров. Не важно, что случится в следующие несколько месяцев. Это не повлияет на мои решения в будущем, которые я ещё не принял», — приводит слова Энрике Marca.