Бывший главный тренер «Сибири» Криушенко может возглавить сборную Беларуси

Бывший наставник «Сибири» Игорь Криушенко, ныне возглавляющий белорусское «Торпедо-БелАЗ», может стать главным тренером сборной Беларуси, информирует «Прессбол».
По данным источника, его кандидатура может быть представлена в конце февраля исполкому БФФ для утверждения. Ныне Криушенко находится с жодинским «Торпедо-БелАЗом» на сборе в Турции, который продлится до 1 марта.
В январе в СМИ сообщалось, что на пост главного тренера сборной Беларуси также претендуют россияне: Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.