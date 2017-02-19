Фанаты «Тоттенхэма» — Венгеру: мы хотим, чтобы ты остался в «Арсенале»

Болельщики «Тоттенхэм Хотспур» во время гостевого матча с «Фулхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии, первый тайм которого проходит в эти минуты, выразили позицию относительно будущего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера. Фанаты поют: «Арсен Венгер, мы хотим, чтобы ты остался».
«Арсенал» является принципиальным соперником «Тоттенхэма», а Венгер возглавляет «канониров» с 1996 года. В последний раз 67-летний французский специалист приводил «Арсенал» к победе в английской Премьер-лиге в 2004 году, а ближайшим летом его контракт с клубом истечёт.
Отметим, что ранее Венгер призвал болельщиков «Арсенала» брать пример с фанатов «Тоттенхэма».