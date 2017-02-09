Венгер призвал болельщиков «Арсенала» брать пример с фанатов «Тоттенхэма»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер призвал поклонников команды брать пример с фанатов «Тоттенхэм Хотспур», который является принципиальным соперником «канониров».
«Конечно, наши фанаты преданны и, как и я, полны надежд, но я не до конца их понимаю. Ты не можешь быть болельщиком со вторника, если уже в субботу не поддерживаешь команду. Это бессмысленно. Все клубы, с которыми мы боремся, будь то «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», также имеют большие ожидания и свою богатую историю. Мы ведём борьбу и должны быть едины, в противном случае у нас не будет шансов на успех. Посмотрите на «Тоттенхэм»: все в борьбе и готовы поддерживать свою команду до конца. Мы должны делать то же самое, даже после двух неудачных игр подряд», – цитирует Венгера Sky Sports.