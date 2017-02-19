«Лион» в концовке одержал волевую победу над «Дижоном»

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Лион» на своём поле принимал «Дижон». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Корентин Толиссо, а ещё по голу забили Александр Ляказетт и Набиль Фекир. За «Дижон» отличились Жулио Тавареш и Луа Дьони. По ходу встречи «Лион» вёл 1:0, уступал 1:2, но выиграл матч благодаря голам на 80-й, 84-й и 90-й минутах.
«Лион» (43 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Дижон» (27) занимает 16-ю строчку.
В другом матче, который проходил параллельно, «Монпелье» на своём поле одержал волевую победу над «Сент-Этьеном» (2:1).