Терри: результаты других команд в Кубке Англии словно разбудили «Челси»

Капитан «Челси» Джон Терри после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии поделился впечатлениями от игры.
«Вулвз» начали очень хорошо и усложнили нам задачу, особенно в первые 20 минут. Результаты других команд нас словно разбудили, мы знали, что будет нелегко, на этом стадионе играть непросто, но, думаю, мы неплохо справились.
Главное для команды, особенно для меня и Сеска Фабрегаса, поскольку мы не играли регулярно, это возможность играть, выйти и бороться, главное — побеждать и сохранять этот импульс. Нам надо давать тренеру пищу для размышления, потому что другие ребята играют шикарно. Вся команда прекрасно тренировалась, в АПЛ мы лидируем и великолепно играем. Всё, что мы можем сделать как команда, это продолжать побеждать и усложнять жизнь соперникам", — цитирует Терри сайт «Челси».