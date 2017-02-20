Бегович: по игре Терри не скажешь, что его карьера близка к закату

Голкипер «Челси» Асмир Бегович впечатлён игрой защитника Джона Терри в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (2:0).
«Джон всё ещё в строю. Он был защитником мирового уровня и, возможно, лучшим за всю историю Премьер-лиги. У него сохранились талант и силы, так что, если его выпускают на поле, он может быть полезен. У нас высокая конкуренция, особенно в защитной линии, и, когда он проходит в состав, мы можем чувствовать себя уверенно.
Мне не кажется, что его карьера в клубе подходит к закату, особенно если учесть, в какой форме он находится и как выкладывается на тренировках. Только Джону известно, что он будет делать дальше. Но, глядя на такую его игру, не находится причин для его ухода. Впрочем, уйти, завоевав два трофея, было бы красиво», — цитирует Беговича Goal.