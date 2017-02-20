Гюндоган считает Месси сильнее Роналду

Для полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана нет сомнений в том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси превосходит по классу форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом футболист сборной Германии написал на своей странице в социальной сети «Твиттер», отвечая на вопросы любителей футбола.
На вопрос о том, какие футболисты служили ему образцом для подражания в юные годы, Гюндоган ответил, что обращал большое внимание на игру бывшего полузащитника «Барселоны» Хави Эрнандеса и экс-хавбека мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Месси и Роналду нередко сравнивают друг с другом. Предпочтение в основном отдаётся футболисту сборной Аргентины, если вопрос не задаётся представителю «Реала».