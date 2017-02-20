«Кубань» — «Зенит-2»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка ФНЛ

Менее часа осталось до начала матча пей-офф раунда Кубка ФНЛ между «Кубанью» и «Зенитом-2». Начало – 11:15 мск. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами.
«Кубань»: Дюпин, Бугаев, Клешенко, Бендзь, Марков, Якуба, Гай, Маляров, Лобкарёв, Обухов, Гогниев.
Запасные: Маскаленко, Каусаров, Коновалов, Завезен, Майрович.
«Зенит»: Рудаков, Зуйков, Круговой, Вяткин, Каккоев, Зуев, Евсеев, Бавин, Камышев, Гасилин, Крапухин.
Запасные: Гойло, Мустафин, Капленко, Пенчиков, Исаев, Капленко, Пенчиков, Юнаев.
Видеотрансляция матча будет доступна тут.