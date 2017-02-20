Овомойела: в России попробовал водку, кажется, выпил больше, чем нужно было

Бывший защитник сборной Германии Патрик Овомойела рассказал, чем ему запомнилась Россия. Футболист завершил свою карьеру в 2014 году, выступал за такие команды, как «Арминия», «Вердер», «Боруссия» Д и другие.
«В вашей стране я не в первый раз, однако в столице оказался впервые. До этого бывал только в Санкт-Петербурге и люблю этот город за его архитектуру. Это настоящий город-музей. Какое из двух мест мне понравилось больше – Санкт-Петербург или Москва – я пока не могу сказать. Просто из-за того, что я не так много мест успел посетить в столице. Сегодня вечером надеюсь это исправить: собираюсь сходить на Красную площадь. Из того, что уже сейчас успел заметить, это большое количество машин, много людей и огромные дома. Думаю, что Москва меня впечатлит.
Как и у многих людей, когда слышу о России, то в голову приходят водка, икра, красивые женщины. Но теперь еще добавлю турнир «Кубок легенд», в котором я участвую. Как говорят, он каждый год всё лучше и лучше. Я здесь только в первый раз, но слышал о нём только хорошие отзывы от друзей. Сейчас сам убедился. Что касается водки, то ее я, разумеется, уже попробовал, и, как мне кажется, даже больше, чем нужно было», — цитирует Овомойелу портал «Подмосковье сегодня».