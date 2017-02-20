Беккенбауэр получил € 1,7 млн от ФИФА во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2010

Бывший глава заявочного комитета чемпионата мира 2006 года Франц Беккенбауэр получил от ФИФА € 1,7 млн во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2010 года. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола Маркус Каттнер.
Отмечается, что на счёт Беккенбауэра в Гибралтаре поступил платёж от ФИФА за то, что тот оказывал консультации южноафриканской футбольной ассоциации во время выборов страны-хозяйки турнира, сообщает Bild.
В итоге ЮАР выиграл право организовать чемпионат мира—2010.