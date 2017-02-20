Сёмин: мне очень понравился Марипан, но это всё, что я могу сказать

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об интересе его клуба к защитнику «Универсидад Католика» Гильермо Марипану.
«Марипан? Я его знаю. Это очень хороший футболист, который в дальнейшем может прогрессировать. Мне он очень понравился. Это всё, что я могу сказать.
Почему не перешёл Колкер? Этот вопрос задавайте президенту, а я не имею представления», — сказал Сёмин в эфире программы «Все на футбол».
Марипан является воспитанником «Универсидад Католика», в составе которого он выступает с 2012 года. На счету защитника два матча за сборную Чили. Дебют Гильермо в национальной команде состоялся в январе 2017 года в товарищеском матче со сборной Хорватии (1:1, по пенальти — 4:1).