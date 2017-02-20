Рашфорд: у «МЮ» остался долг перед «Челси» за разгром в октябре

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии, по итогам которой манкунианцам достался «Челси». 23 октября прошлого года синие победили «МЮ» со счетом 4:0 в матче АПЛ.
«На данном этапе любого крупного турнира соперник будет тяжелым. Нам бы в любом случае предстояло играть с хорошей командой. Надо просто идти от матча к матчу. Мы набрали хороший ход, у „Челси“ дела идут еще лучше, так что это будет хорошая игра.
Хочу ли я отомстить „Челси“ за октябрьский разгром? Да. У нас остался перед ними должок», — цитирует Рашфорда Sky Sports.