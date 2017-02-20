Шурыгин: главное — протестировать «Крестовский» перед знаковыми мероприятиями

22 февраля состоится музыкальное открытие стадиона «Крестовский» («Санкт-Петербург Арена»). В преддверии матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018-го стадион примет первое музыкальное мероприятие – фестиваль «Радио Зенит». Состав участников: «Би-2», «Чайф», «Танцы Минус», бит-квартет «Секрет», 25/17 и The Hatters («Шляпники»).
Накануне фестиваля президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин рассказал о готовности стадиона к мероприятию, о музыкальной программе, а также звуковой и световой постановке на самой большой площадке Санкт-Петербурга.
«Состав участников и подготовка, пусть и в столь сжатые сроки, дают надежду на то, что всё пройдет на отличном уровне. Массовые мероприятия мы проводим уже почти 20 лет, поэтому знаем, как это делается. Очень рассчитываем на то, что акустические характеристики площадки нам поддадутся и мы сможем подарить праздник всем людям, не только визуально, но и акустически.
Будет сделана профессиональная техническая световая постановка. Наш опыт проведения таких крупных фестивалей, как «Рок над Волгой», «Наши в Городе», «GreenFest», позволяет нам, учитывая технические требования артистов и возможности площадки, оптимально унифицировать данные параметры под пожелания зрителей.
Отмечу, что это мероприятие тестовое и его главная задача – проверить, как функционирует всё, что связано с системой контроля доступа, как большой поток посетителей будет заходить-уходить, пользоваться всеми базовыми услугами. Самое главное сейчас – протестировать арену перед знаковыми мероприятиями, которые начнутся уже этой весной», — сказал Шурыгин.