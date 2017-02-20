Тульский «Арсенал» расторг контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что полузащитник Эммануэль Фримпонг покинул клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Расторгаем контракт с Фримпонгом по обоюдному желанию. Это связано с тем, что главный тренер не видит его в команде. Что касается финансовой части и неустойки, то этот вопрос мы благоприятно решили как для «Арсенала», так и для самого футболиста», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
25-летний Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провёл на поле лишь 96 минут. За «канониров» он выступал с 2016 года.