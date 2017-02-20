Верратти: «ПСЖ» стал большим клубом во многом благодаря Леонардо

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высоко оценил вклад бывшего спортивного директора парижан Леонардо в успехи клуба.
«Леонардо многое сделал. Он начал большой проект. Я считаю, что „ПСЖ“ стал большим клубом в том числе благодаря ему. Он заполучил нескольких великолепных игроков, которые принесли клубу много трофеев.
Он тот, кто знает футбол. У меня отличные отношения с ним. Я должен поблагодарить Леонардо за то, что нахожусь здесь. Его возвращение в „ПСЖ“? Это не мне решать. Если я нахожусь в Париже, то именно благодаря ему. Я могу только сказать, что он проявил себя как человек, хорошо понимающий футбол», — сказал Верратти в эфире Canal+.