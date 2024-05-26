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«Удинезе» обыграл «Фрозиноне», а «Лацио» поделил очки с «Сассуоло» в 38-м туре Серии А

Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фрозиноне» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Бенито Стирпе» в Фрозиноне (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. «Удинезе» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На 76-й минуте отличился нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис.

«Удинезе» занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 37 очков за 38 матчей. «Фрозиноне» (35) расположился на 18-й строчке и опустится в Серию В.

В параллельной встрече «Лацио» и «Сассуоло» сыграли вничью со счётом 1:1.

На 60-й минуте отличился нападающий «орлов» Маттиа Дзакканьи, а на 66-й минуте защитник «Сассуоло» Маттиа Вити сравнял счёт.

«Лацио» (61) занял седьмое место, «Сассуоло» остался на 19-й строчке и покинет лигу.