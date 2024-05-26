Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Краснодаре» сообщили, когда команда начнёт подготовку к новому сезону

В «Краснодаре» сообщили, когда команда начнёт подготовку к новому сезону
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» сообщила, что сегодня, 26 мая, команда отправилась в отпуск.

«Краснодар» ушёл в летний отпуск. С сегодняшнего дня «быки» получили заслуженный отдых. Исключение составили только игроки, вызванные в национальные сборные. Матвей Сафонов и Александр Черников отправились в сборную России, Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян – в сборную Армении, Жуниор Алонсо – в Парагвай, Кевин Кастаньо и Джон Кордоба – в Колумбию, Кевин Ленини – в Кабо-Верде, а Лукас Оласа – в Уругвай

13 июня команда соберётся в Краснодаре и после прохождения УМО приступит к тренировкам на УТБ «Четук». Футболисты, вызванные в расположение сборных, прибудут в расположение клуба несколько позже. Всю предсезонную подготовку «Краснодар» проведёт на своей базе», — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России «Краснодар» занял второе место в таблице, набрав 56 очков.

Материалы по теме
У Галицкого всё равно получилось. Хоть в этот день в Краснодаре и хотелось плакать
У Галицкого всё равно получилось. Хоть в этот день в Краснодаре и хотелось плакать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android