Черчесов: после возобновления сезона «Краснодар» был сам на себя не похож

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре «Краснодара» после зимней паузы в минувшем сезоне чемпионата России.

«Если брать «Краснодар», то команда с каждой игрой всё меньше и меньше создавала опасных моментов. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы главным тренером оставили Ивича. Потому что после возобновления сезона, весной, в тех трёх матчах, что прошли под его руководством, «Краснодар» был сам на себя не похож. Ни в обороне, ни в атаке. Непонятно, почему так случилось, но раз они приняли такое решение – сменить главного тренера – то, видимо, они знают больше, чем мы», — приводит слова Черчесова «МК».

По ходу прошлого сезона Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара». Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год. Контракт Мусаева с «быками» рассчитан до конца сезона.

Напомним, по итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.