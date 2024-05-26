Игорь Федотов назвал лучших арбитров РПЛ по итогам сезона-2023/2024

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим арбитром чемпионата России по итогам сезона-2023/2024

«Если судить по рейтингу, то лучшим арбитром стал Сухой. У него нет ни одной отрицательной оценки. Речь, конечно, только по работе в чемпионате. Если принять во внимание количество сложных матчей, то больше всего их у Карасёва. В плане понимания футбола лучше других были Кукуян и Безбородов. Под категорию «надёжный арбитр» попадает Левников», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.