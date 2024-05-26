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«Интер» не смог обыграть «Верону» в матче 38-го тура Серии А

«Интер» не смог обыграть «Верону» в матче 38-го тура Серии А
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Завершился матч последнего тура Серии А, в котором встречались «Верона» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» (Милан, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. Матч закончился со счётом 2:2.

Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
0:1 Арнаутович – 10'     1:1 Нослин – 16'     2:1 Суслов – 37'     2:2 Арнаутович – 45+1'    

На 10-й минуте «Интер» открыл счёт в матче благодаря точному удару нападающего Марко Арнаутовича, которому ассистировал защитник Янн Биссекк. На 16-й минуте матча забил нападающий «Вероны» Тейянни Нослин с передачи Томаша Суслова. На 37-й минуте матча хозяева вышли вперёд: теперь отличился Суслов с передачи Нослина. На 45+1-й минуте Арнаутович оформил дубль и сравнял счёт в матче. В конце матча гости забили гол, который был отменён после просмотра VAR.

«Интер» завершил сезон-2023/2024 Серии А на первом месте. Подопечные Симоне Индзаги набрали 94 очка за 38 матчей. «Интер» досрочно выиграл турнир после матча 33-го тура Серии А, победив «Милан со счётом 2:1. «Верона» заняла 13-е место, набрав 38 очков.

Турнирная таблица Серии А
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