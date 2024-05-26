Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» опасается, что Гвардиола не продлит контракт следующим летом — Daily Mail

«Манчестер Сити» опасается, что Гвардиола не продлит контракт следующим летом — Daily Mail
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть клуб в конце следующего сезона, сообщает интернет-издание Daily Mail.

По информации источника, руководство «горожан» опасается, что девятый год каталонца станет последним в клубе. «Сити» предоставит Гвардиоле возможность принять окончательное решение о своём будущем и хочет, чтобы самый успешный тренер в их истории продлил свою работу с командой после 15 крупных трофеев, включая первую победу в Лиге чемпионов.

В то время как в «Сити» подчёркивают, что никаких официальных заявлений от 52-летнего специалиста не поступало, многочисленные источники в отрасли и в клубе в последние месяцы открыто обсуждали перспективу предстоящего ухода.

У Гвардиолы, который присоединился к клубу восемь лет назад, подписан контракт до лета 2025 года.

По итогам сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола назвал имя будущего тренера «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android