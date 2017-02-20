Пике: «Барселона» выиграла 8 из 10 возможных трофеев под руководством Энрике

Защитник «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о проблемах каталонского клуба и поддержал главного тренера Луиса Энрике.
«Самое главное — снова стать самими собой. Мы будем искать решения, чтобы переломить ситуацию. Команда знает, что мы сейчас не в лучшей форме, но главное, что мы смогли взять три очка в матче против „Леганеса“. Мы способны играть так, как хотим. Этот путь принёс нам много титулов. У меня нет сомнений, что в Лиге чемпионов мы тоже будем биться до конца.
Мы всё ещё выступаем в трёх турнирах, в том числе в Лиге чемпионов, хотя там клуб находится в сложной ситуации. Но мы будем бороться.
Луис Энрике? Команда выиграла восемь из десяти возможных трофеев под его руководством», — цитирует Пике сайт «Барселоны».