«Анжи» со следующего сезона может сменить «Анжи-Арену» на стадион «Динамо»

Владелец «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что текущий сезон команда доиграет на «Анжи-Арене», а вот со следующего, возможно, переедет на стадион «Динамо».
«Доиграем этот сезон на „Анжи-Арене“, а дальше будем смотреть. Стадион обходится нам очень дорого. Пока нам идут навстречу, но не так, как мы хотели бы. Для нас это большой груз — около 100 млн рублей в год, очень дорого. Мы можем сделать ремонт на „Динамо“, и это, в принципе, хороший стадион, расположенный в центре города. Если не получится продолжать на стадионе „Анжи“, то переедем на „Динамо“. Ничего криминального или сверхъестественного в этом нет. Мы стадион подготовим, если не получится договориться с „Анжи“. Всё решится летом», — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».