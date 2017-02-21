Цорк назвал спекуляцией информацию о переходе Дахуда в «Боруссию» Д

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о том, что состав команды летом пополнит полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Махмуд Дахуд.
«Наша принципиальная позиция в том, что мы не участвуем в спекуляциях», — приводит слова Цорка Bild.
Ранее тот же источник сообщал, что Дахуд намерен в летнее трансферное окно покинуть свой нынешний клуб и склоняется к переходу в стан дортмундцев. Его контракт с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Дахуд провёл 16 матчей (15 — с первых минут), в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.