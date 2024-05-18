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«Милан» уступил «Торино» в матче 37-го тура Серии А

«Милан» уступил «Торино» в матче 37-го тура Серии А
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Сегодня, 18 мая, состоялся матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Италия - Серия А . 37-й тур
18 мая 2024, суббота. 21:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
3 : 1
Милан
Милан
1:0 Сапата – 26'     2:0 Илич – 40'     3:0 Родригес – 46'     3:1 Беннасер – 55'    

Первый гол в матче был забит на 26-й минуте. Отличился нападающий «Торино» Дуван Сапата. На 40-й минуте сербский полузащитник Иван Илич удвоил преимущество хозяев. На 46-й минуте швейцарец Рикардо Родригес сделал счёт 3:0. На 55-й минуте «Милан» получил право пробить 11-метровый удар, который реализовал Исмаэль Беннасер.

После этой победы в активе «Торино» стало 53 очка. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Милан» с 74 очками находится на второй строчке.

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