«Милан» уступил «Торино» в матче 37-го тура Серии А

Сегодня, 18 мая, состоялся матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Торино» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит на 26-й минуте. Отличился нападающий «Торино» Дуван Сапата. На 40-й минуте сербский полузащитник Иван Илич удвоил преимущество хозяев. На 46-й минуте швейцарец Рикардо Родригес сделал счёт 3:0. На 55-й минуте «Милан» получил право пробить 11-метровый удар, который реализовал Исмаэль Беннасер.

После этой победы в активе «Торино» стало 53 очка. Команда поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Милан» с 74 очками находится на второй строчке.