В «Бешикташе» сообщили о переговорах с Жозе Моуринью

Вице-президент стамбульского «Бешикташа» Хусейн Юсель рассказал о переговорах с португальским тренером Жозе Моуринью.

«Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хотел бы видеть его в «Бешикташе», что он подходит нашему клубу. Жозе Моуринью сказал, что он оценит ситуацию после предложения, что он проследит за «Бешикташем» и свяжется со мной.

Моуринью перезвонил через некоторое время и согласился приехать. На следующей неделе у меня будет ещё одна встреча в Италии. Также он сказал, что хочет работать в «Бешикташе».

Мы оправдали экономические ожидания Моуринью, также мы работаем над спонсорской поддержкой. Мы готовы соответствовать цифрам. Мы рассмотрим вопрос о Моуринью на совете директоров. На следующей неделе мы проведём заключительную встречу в Италии», — приводит слова Юселя Habertürk Spor.

Напомним, на данный момент португальский специалист не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии и «Фенербахче».