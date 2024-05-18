Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Бешикташе» сообщили о переговорах с Жозе Моуринью

В «Бешикташе» сообщили о переговорах с Жозе Моуринью
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент стамбульского «Бешикташа» Хусейн Юсель рассказал о переговорах с португальским тренером Жозе Моуринью.

«Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хотел бы видеть его в «Бешикташе», что он подходит нашему клубу. Жозе Моуринью сказал, что он оценит ситуацию после предложения, что он проследит за «Бешикташем» и свяжется со мной.

Моуринью перезвонил через некоторое время и согласился приехать. На следующей неделе у меня будет ещё одна встреча в Италии. Также он сказал, что хочет работать в «Бешикташе».

Мы оправдали экономические ожидания Моуринью, также мы работаем над спонсорской поддержкой. Мы готовы соответствовать цифрам. Мы рассмотрим вопрос о Моуринью на совете директоров. На следующей неделе мы проведём заключительную встречу в Италии», — приводит слова Юселя Habertürk Spor.

Напомним, на данный момент португальский специалист не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии и «Фенербахче».

Материалы по теме
Жозе Моуринью: я завершу карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android