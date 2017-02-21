Месси приедет в Египет для участия в кампании по борьбе с гепатитом C

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси 21 февраля вылетит в столицу Египта Каир, где примет участие в кампании по борьбе с гепатитом C, сообщает Egypt Independent.
Футболист сборной Аргентины должен был сделать это ещё на прошлой неделе, однако болезненное поражение каталонской команды от «ПСЖ» со счётом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заставило Месси перенести поездку на другие сроки.
Согласно информации источника, отложенная поездка послужила для большей пропаганды визита Месси и самой акции.
Ответная игра «Барселоны» с «ПСЖ» состоится 8 марта на поле испанского гранда.