«Кубань» расторгла контракт с украинским нападающим Жураховским

«Кубань» и полузащитник Игорь Жураховский приняли решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию сторон. Украинский футболист выступал за краснодарскую команду с 2016 года, когда подписал соглашение на три с половиной года.
«Мы благодарим Игоря Жураховского за сотрудничество и желаем футболисту успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится на официальном сайте краснодарского клуба.
В текущем сезоне 22-летний игрок провёл в Футбольной национальной лиге всего один матч.