Шалимов: Мамаев, Измайлов и Петров сейчас играть не готовы

Полузащитники «Краснодара» Павел Мамаев, Марат Измайлов, а также защитник Сергей Петров пока не восстановились от травм и не сыграют в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу с «Фенербахче», сообщил главный тренер российской команды Игорь Шалимов.
«В Стамбул прилетели 16 полевых игроков и три вратаря из заявленных на Лигу Европу. Мамаев, Измайлов и Петров сейчас играть не готовы», — сказал Шалимов.
Также наставник «Краснодара» высказался по поводу возможных проблем с безопасностью в Турции.
«Мы об этом не думаем, мы играем в Лиге Европы, в серьёзном турнире. Мы думаем о том, как сыграть, а на остальное стараемся не отвлекаться. Есть люди, которые занимаются организацией безопасности на матче», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Мы и в первом матче настраивались играть от себя, изучили соперника. Наверное, могли забить чуть побольше, но главную цель на первый матч выполнили», — отметил Шалимов.
Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.
Бери лучших игроков «Краснодара» в свой состав и участвуй в конкурсах с денежными призами!