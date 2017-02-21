Шалимов: Ари пока остаётся в «Краснодаре», если найдёт новую команду — уйдёт

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о ситуации с нападающим «быков» Ари.
Бразилец пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0). За день до той игры Шалимов сообщил, что Ари может уйти из «Краснодара».
«Ари пока остаётся, готовится отдельно с ограничениями, мы занимаемся поисками команды для него. Если найдёт — уйдёт. Если нет, то будет готовиться дальше и останется игроком „Краснодара“, — передаёт слова Шалимова корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Егоров.
Ранее сообщалось, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что 31-летний форвард останется в «Краснодаре».