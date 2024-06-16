Игрок сборной Албании Байрами высказался о том, что забил самый быстрый гол в истории Евро

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами высказался о том, что его гол в ворота национальной команды Италии (1:2) стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы.

«Я немного удивлён, потому что не знал, что мой гол был таким особенным на турнирах Евро. Для меня важно забивать за свою страну и за свою команду», — приводит слова Байрами официальный сайт УЕФА.

Байрами отметился забитым мячом на 23-й секунде. Прежний рекорд принадлежал бывшему футболисту сборной России Дмитрию Кириченко, который забил на 68-й секунде в матче с Грецией на чемпионате Европы в 2004 году.

В следующем туре национальная команда Албании встретится с Хорватией. Матч состоится 19 июня. Сборная Италии 20 июня сыграет с Испанией.

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