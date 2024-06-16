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Тренер сборной Сербии: если мы забьём гол в ворота Англии, я отдам приказ забить второй

Тренер сборной Сербии: если мы забьём гол в ворота Англии, я отдам приказ забить второй
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о предстоящем матче с национальной командой Англии на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если мы забьём первый гол, я отдам приказ забить второй! Шутки в сторону, посмотрим, как будет развиваться игра. Когда ты играешь против Англии. Мы сделаем всё возможное, чтобы создавать проблемы и моменты. Каждый гол важен. Мы будем готовы к этому вызову.

Я бы не делал различий между первой, второй и третьей игрой в группе. Мы начинаем против одного из фаворитов, но мы усердно работаем, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим испытаниям. С тренерской стороны сделано всё, чтобы игроки проводили все тренировки на высшем уровне. Я считаю, что физически и тактически мы готовы», — приводит слова Стойковича официальный сайт УЕФА.

Матч Сербия – Англия состоится 16 июня.

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