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Спаллетти прокомментировал волевую победу над Албанией в первом матче Евро-2024

Спаллетти прокомментировал волевую победу над Албанией в первом матче Евро-2024
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о волевой победе своей команды в матче первого тура чемпионата Европы — 2024 с Албанией (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

«Мы видели много хороших вещей на поле сегодня, но эти вещи должны нас куда-то привести, иначе они бессмысленны. У нас была возможность наказать соперника несколько раз, но мы на это не пошли. Мы хорошо выстраивали свою игру, но затем прерывали всё… передачей назад. Мы слишком быстро передумывали, когда необходимо было принимать верное решение в пользу атаки.

Сборная Италии слишком зависит от Бареллы? Национальная команда должна уметь обходиться без кого-либо, потому что в ней 26 сильных игроков. Мне не нравится идея, что команда зависит от отдельного человека», — сказал Спаллетти RAi Sport.

В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.

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