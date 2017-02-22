Кабальеро: это была сумасшедшая игра

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3).
«Это была сумасшедшая игра. К счастью, мы победили, но нам предстоит ещё один матч против этой великолепной команды. Мы должны наслаждаться победой, но мы пока что ничего не добились. Самое главное, что к нам возвращается командный дух.
В ситуации с первым голом я допустил ошибку. Есть много моментов, которые нам надо улучшать, но мы никогда не сдаёмся. Наша команда сегодня показала себя крепким коллективом, даже когда пропускала голы. Мы остались в игре и добились итоговой победы», — приводит слова Кабальеро BBC.