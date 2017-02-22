Васильев: «Монако» всегда верил в Фалькао

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что не сомневался в способностях нападающего команды Радамеля Фалькао, который оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:5).
«Горжусь игроками и показанным нами футболом. Верю, что нам по силам отыграться, поскольку у нас отличная команда с прекрасными футболистами. Мы всегда верили в Фалькао. Рад за него», — цитирует Васильева клубная пресс-служба.
На колумбийском нападающем многие ставили крест после его крайне неудачных выступлений в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на правах аренды. Однако в нынешнем сезоне 31-летний игрок демонстрирует тот футбол, за который его обожали болельщики.
Очень эффектным получился второй гол Радамеля в игре с «Сити», когда он ловко обыграл защитника и перебросил мяч через вратаря. Видео этого гола можно посмотреть в «Твиттере».