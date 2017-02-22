Санья: переломным моментом в матче с «Монако» стал незабитый Фалькао пенальти

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья прокомментировал победу над «Монако» (5:3), в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это был непростой матч, на выезде легче не будет. У «Монако» очень хорошая команда, которая поставила нас в затруднительное положение. В перерыве сказали друг другу, что больше нельзя пропускать, нельзя позволять «Монако» контролировать мяч. Переломным моментом стал незабитый Фалькао пенальти. Но обе команды по-прежнему сохраняют шансы на выход в следующий раунд, даже если у нас есть небольшое преимущество», — цитирует Санья Goal.
Ответный матч состоится 15 марта в Монако.