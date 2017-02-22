Рами: не буду скрывать, иногда я думаю о «Марселе», но я счастлив в «Севилье»

Защитник «Севильи» Адиль Рами опроверг информацию о возможном переходе в «Марсель».
«Иногда я думаю о «Марселе», потому что он становится всё сильнее и сильнее. Всё зависит от проекта. Сегодня я буду честен, сложно перейти куда-то, учитывая, что я очень счастлив в «Севилье». Мы сделали себе имя в Европе, поэтому перейти в «Марсель», даже будучи уверенным в их проекте, будет трудно. В моём возрасте вообще нужно осторожно подходить к таким решениям», — сказал Рами.
Контракт 31-летнего француза с «Севильей» действует до лета 2019 года.