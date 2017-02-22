Сердеров не перешёл в «Оренбург» из-за разногласий по зарплате

Нападающий Сердер Сердеров, права на которого принадлежат софийской «Славии», находился в шаге от перехода в «Оренбург». Об этом сообщает blitz.bg.
Болгарские СМИ пишут, что стороны согласовали финансовые условия контракта, но позже руководство «Оренбурга» сократило предложение на $ 1 тыс. После этого Сердер Сердеров покинул Россию, вернулся в «Славию» и возобновил тренировки.
Сердер Сердеров, который является воспитанником ЦСКА, играет в «Славии» с февраля 2016 года, куда перешёл из «Анжи». В России 22-летний футболист также играл за «Урал» и «Крылья Советов».