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«Реал Сосьедад» — «Реал» М: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 32 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 51 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества игр испанской Примеры «сливочные» заработали 81 очко и располагаются на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне Ла Лиги команды ранее встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии мадридский клуб обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1.